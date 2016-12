16:17 - Apertura debole per Wall Street, con il Dow Jones che perde lo 0,03% a 17.647,91 punti e il Nasdaq a +0,01% a 4.680,04. In avvio di seduta dunque sui listini non sembra pesare il miglioramento della fiducia dei consumatori misurata dall'indice Michigan, salita a 89,4 da 86,9, oltre le attese. Scesi dell'1,3% i prezzi all'import, in linea con le previsioni.