Wall Street apre a -0,11% nonostante l'occupazione in crescita

Leggero calo in avvio di giornata a Wall Street, dove il Dow Jones perde lo 0,11% e il Nasdaq lo 0,10%. Sugli indici prevale l'incertezza nonostante i buoni segnali arrivati dall'economia a stelle e strisce, che risultano però in linea con le attese: a novembre sono infatti stati creati 178mila nuovi posti di lavoro, come previsto, e il tasso di disoccupazione è sceso così dal 4,9% al 4,6%, raggiungendo i minimi dall'agosto 2007.