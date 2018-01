Wall Street, apertura in rialzo: Dow Jones a +0,31%

Continua a macinare record la Borsa di New York, che apre in rialzo: il Dow Jones comincia +0,31% a 26.294 punti e il Nasdaq a +0,16% a 7.472. In progresso anche lo S&P500, che mette a segno in avvio di giornata un guadagno dello 0,24% a quota 2.846.