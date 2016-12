Wall Street, apertura contrastata

La Borsa di New York apre contrastata, con il Dow Jones a +0,10% e il Nasdaq a -0,25%. Continua l'incertezza sui listini, mentre si registra un'accelerazione al rialzo per il petrolio, con il barile in progresso di oltre il 3%, sopra la soglia dei 34 dollari. Dal mercato del lavoro arrivano segnali moderatamente positivi: le richieste di sussidi sono infatti aumentate di 8mila unità, mille in meno rispetto alle previsioni.