Wall Street, Amazon supera gli 800 miliardi di dollari di valore

Apple resta l'azienda più grande al mondo, con una capitalizzazione di circa 940 miliardi di dollari ma se la deve vedere con il gruppo di Jeff Bezos nella corsa per diventare la prima a toccare i mille miliardi di dollari di capitalizzazione.



Amazon oggi beneficia dei consigli degli analisti di SunTrust Robinson Humphrey, che hanno alzato l'obiettivo di prezzo del titolo a 2.000 da 1.900 dollari. In questo momento il titolo Amazon viene scambiato per 1.652 dollari, in rialzo dello 0,65%. Da inizio anno l'azione ha guadagnato il 41% e negli ultimi 12 mesi è salita del 64%.



Il gruppo a fine aprile aveva pubblicato una trimestrale con la migliore crescita dei ricavi da oltre sei anni e profitti sopra il miliardo di dollari per il secondo trimestre di fila. In quel mese svelò per la prima volta che oltre 100 milioni di persone sono abbonate al servizio Prime, che dà accesso a musica e video e che prevede consegne gratuite e illimitate entro due giorni dall'ordine.