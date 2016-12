Wall Street ai massimi: Dow Jones +1,55%, Nasdaq +1,14%

Chiusura con il botto per la Borsa di New York. Wall Street straccia i precedenti primati e chiude con il Dow Jones che guadagna 300 punti a 19.548,27 punti (+1,55%). Record anche per l'indice S&P500 che sale dell'1,31% a 2.241,29 punti. Il Nasdaq guadagna invece l'1,14% a 5.393,76 punti.