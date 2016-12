Vw, Ue: "Chiarire irregolarità"

L'Ue ha invitato Volkswagen a "chiarire al più presto i fatti" in relazione alle irregolarità sulle emissioni di CO2 riscontrate su 800mila auto negli Usa. La portavoce della commissaria Ue al mercato interno ha infatti ricordato al colosso di Wolfsburg che, a differenza delle emissioni NOx, per i livelli di CO2 Bruxelles ha il potere di imporre multe. "Finora non abbiamo ricevuto nessuna notifica ufficiale", ha sottolineato.