Vw, Merkel: "Non maledire le auto"

"Non utilizziamo il caso della Volkswagen per maledire tutto il settore dell'auto, metteremmo a rischio migliaia di posti di lavoro in tutta Europa, che ne abbiamo tanto pochi". Lo ha dichiarato Angela Merkel durante un intervento al Parlamento europeo di Strasburgo. La cancelliera tedesca ha replicato alle critiche mosse nei confronti dell'industria dell'auto in seguito allo scandalo delle emissioni diesel.