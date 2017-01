Voluntary disclosure, la nemesi

Il rientro dei capitali dall'estero nella nostra cultura è come il rientro intelligente dalla vacanze: una leggenda metropolitana che si tramanda di padre in figlio. Eppure, ora pare che la Voluntary Disclosure - la "collaborazione volontaria" - col suo extra gettito stia dando i suoi frutti: sono stati recuperati 3,8 miliardi di euro al netto degli interessi (anche se le speranze dell'inizio erano 6,5, ma non ci formalizziamo...).

Di questi denari, 600/700 milioni andrammo a coprire il buco della bocciatura Ue del Reverse Charge. Ed è pure previsto un contributo per il pacchetto/sicurezza. Ora, non parliamo di "condono", nè di burocrazia snellita; ma la domanda sorge spontanea. Questo scudo è servito al fisco? Ed è vero che, probabilmente, da ora in poi, non si potranno fare gite nei paesi black list o visitare il canale di Panama senza essere sospettati d'essere evasori in incognito? Di questo e molto altro parla Francesco Specchia con i suoi ospiti: Valerio Vallefuoco, docente avvocato partner dello Studio Vallefuoco & Associati; e Alessandro Galimberti, giornalista economico di Norme e tributi del Sole 24 Ore. Con il "Tartassato delle settimana" e un intervento di Giuseppe La Scala. Conduce: Francesco Specchia