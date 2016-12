24 luglio 2015 Voluntary Disclosure, commercialisti: "Grande occasione, subito la proroga" LʼOdcec, Dottori Commercialisti e Esperti Contabili, chiede da Milano più tempo per sfruttare le possibilità, per gli italiani che detengono attività finanziarie allʼestero non dichiarate al Fisco, di sanare la loro posizione

E' previsto per il 30 settembre il termine di scadenza delle domande di adesione alla Voluntary Disclosure. Si tratta della possibilità per gli italiani che detengono attività finanziarie o patrimoniali all'estero non dichiarate al Fisco, di sanare la loro posizione, anche penale, pagando imposte e sanzioni in misura ridotta. I contribuenti saranno esonerati dalla compilazione del quadro RW della dichiarazione dei redditi; questo grazie a una fiduciaria italiana che effettuerà il calcolo delle imposte, provvedendo al versamento.

Alessandro Solidoro, presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e Esperti Contabili di Milano, lancia un messaggio dal convegno “Voluntary Disclosure: questioni aperte e proposte di modifica”, svoltosi a Milano con la partecipazione di oltre 300 professionisti. “L'Istituto della Voluntary Disclosure costituisce un'occasione unica per un recupero di legalità. Per questa ragione occorre da subito, senza attendere settembre, annunciare una proroga", le parole di Solidoro.



Il presidente Odcec spiega che "serve annunciare una proroga che permetta ai Dottori Commercialisti e alle altre professioni impegnate nell'attuazione della Voluntary Disclosure di pianificare al meglio il proprio lavoro, di cui la raccolta e l'analisi dei documenti è uno dei perni che permettono di attuare compiutamente questa riforma. Senza dimenticare che - seppur non esistano ad oggi cifre ufficiali - il gettito atteso da una completa adesione alla Voluntary Disclosure è stimato essere superiore alle più rosee previsioni circolate tra gli addetti ai lavori. Non possiamo deludere simili positive aspettative".

I dati dell'Odcec mostrano come solo in Lombardia (la regione da cui è atteso il maggior numeri di adesioni) siano già state presentate oltre 4mila istanze delle 60mila complessivamente previste in regione. Inoltre, proprio in ragione della numerosità delle adesioni che dovrebbero pervenire da Lombardia, Triveneto, Piemonte, Emilia Romagna e Lazio, si stima che la base imponibile da recuperare sia superiore a quanto fin qui ipotizzato da Banca d'Italia (220 miliardi di euro). Proprio l'ampiezza dell'imponibile recuperabile renderebbe superflua la ventilata misura di aumento di accise della benzina (600/700 milioni di euro di incassi) prevista dal governo per il rispetto del tetto del 3% del 2015.