Volkswagen, si allarga lo scandalo: controlli anche su motori del 2012

Circa una settimana fa il nuovo amministratore delegato di Volkswagen, Matthias Mueller, ha sottolineato che "saranno trovate soluzioni" per tutte le auto coinvolte nella manipolazione. Un piano per il richiamo dei veicoli sarà presentato all'ente di omologazione tedesco, Kba, "entro la fine di novembre".



La situazione in Italia - In Italia i veicoli del gruppo Volkswagen equipaggiati con motori Diesel EA189 interessati dall'azione di richiamo salgono a 709.712 unità. Lo comunica Volkswagen Italia precisando che la differenza rispetto ai dati precedenti è dovuta all'inclusione di tutti i veicoli con motore EA189, indipendentemente dallo standard di emissioni.