Volkswagen,S&P verso taglio rating

L'agenzia di rating Standard & Poor's stima per Volkswagen "sanzioni e costi di bonifica sostanziali" per lo scandalo delle emissioni truccate. In una nota S&P ipotizza inoltre il taglio del rating del gruppo tedesco. Intanto, dopo le dimissioni dell'a.d. Winterkorn, potrebbero presto cadere altre teste. Per i media tedeschi sarebbero vicini all'addio il direttore del settore sviluppo, Heinz-Jakob Neusser, e il numero uno di Volkswagen Usa, Michael Horn.