Volkswagen ritira 680mila auto

Come Daimler, anche Volkswagen richiamerà negli Stati Uniti circa 680mila auto per un sospetto malfunzionamento degli airbag, forniti dalla società di componentistica giapponese Takata. Lo ha comunicato un portavoce dell'azienda automobilistica. Sono coinvolti i modelli Passat, Eos, Golf e Jetta. Volkswagen è solo una delle tante case automobilistiche costrette al richiamo per il difetto dell'airbag.