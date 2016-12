Volkswagen, nuovo stop a vendite

Nuovo colpo per il gruppo Volkswagen in Usa. Dopo lo scontro dei giorni scorsi con l'Epa (l'agenzia federale per l'ambiente), la casa automobilistica tedesca ha deciso di sospendere tutte le vendite di migliaia di altri modelli sospettati di contenere software illegali per eludere i controlli sulle emissioni. In particolare, lo stop riguarda modelli Volkswagen e Audi prodotti dal 2013 a oggi ed equipaggiati con motore diesel da 3.0 litri.