Volkswagen, nuova grana da indagine interna: 800mila veicoli irregolari

Non si placa lo scandalo Volkswagen. Un'indagine interna del colosso di Wolfsburg ha fatto emergere nuove irregolarità relative alle emissioni di CO2 , che potrebbero coinvolgere circa 800mila veicoli appartenenti al gruppo. I rischi economici, spiega la società in una nota, ammontano a circa due miliardi di euro.

Vendite in Usa +5,8% a ottobre - Le vendite di Volkswagen negli Stati Uniti sono cresciute del 5,8% a ottobre nel primo test sul mercato dopo lo scandalo delle emissioni diesel che tiene conto dell'andamento su un intero mese. A fare da traino è il marchio Audi con un +17% mentre Vw ha archiviato un +0,2% grazie a una massiccia campagna di sconti e offerte che hanno minimizzato l'impatto negativo del dieselgate sulle vendite.



"Preoccupa nuova dimensione dieselgate" - Il consiglio di sorveglianza di Volkswagen vede "con costernazione e preoccupazione" la nuova dimensione raggiunta dal dieselgate. "Il consiglio e la commissione fondata per l'accertamento dei fatti - ha fatto sapere - si riuniranno presto per consultarsi su nuove conseguenze e misure". Si pensa al più tardi domenica o lunedì.