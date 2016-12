Volkswagen, Muller: "Pagheremo l'extra bollo delle auto inquinanti"

"Il gruppo Volkswagen garantirà il conguaglio di eventuali maggiori tasse". Con questa frase, contenuta in una lettera inviata ai 28 ministri delle Finanze dell'Unione Europea, il ceo Matthias Muller assicura che la casa automobilistica si accollerà ogni pagamento aggiuntivo che dovesse essere comminato per le auto coinvolte nello scandalo delle emissioni CO2 . Secondo le indicazioni dei giorni scorsi, si tratterebbe di 800mila veicoli.

Matthias Mueller ha chiesto ai ministri di inviare il conto delle eventuali tasse supplementari direttamente all'indirizzo di Wolfsburg, salvaguardando i clienti.



La comunicazione è arrivata a pochi giorni di distanza dalle dichiarazioni del ministro dei Trasporti tedesco. Alexander Dobrindt aveva sostenuto che l'azienda avrebbe dovuto sentirsi in obbligo di non far gravare sui propri clienti il peso dell'ulteriore scandalo.



Nella lettera ai ministri Ue, il ceo di Volkswagen ha inoltre chiesto di fornire cifre precise sul numero delle auto coinvolte nel caso Co2.