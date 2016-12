Volkswagen, l'ultimatum tedesco: "Auto pulite entro il 7 ottobre"

Ultimatum delle autorità tedesche a Volkswagen per riportate le vetture diesel del marchio in linea con gli standard di emissioni. L'ufficio automobilistico federale tedesco (KBA) ha dato tempo fino al 7 ottobre al gruppo di Wolfsburg per rispettare gli standard nazionali. Se il termine non verrà rispettato, verrà ritirato il permesso alla circolazione, vietando di fatto alle auto coinvolte di essere vendute o anche solo di viaggiare nel Paese.