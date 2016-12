Volkswagen,ipotesi evasione fiscale

Il procuratore della Repubblica di Braunschweig, Klaus Ziehe, ha reso noto di aver aperto un'indagine nei confronti di Volkswagen anche per evasione fiscale, in relazione ai dati truccati delle emissioni di CO2. Si tratta di un procedimento supplementare aperto nei confronti di cinque persone che lavorano per la casa automobilistica. Le emissioni di biossido di carbonio sono infatti un criterio importante per definire l'importo del bollo dell'auto.