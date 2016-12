Volkswagen, in Italia 648mila auto truccate: anche Audi, Skoda e Seat

Sono 648.458 i veicoli del gruppo Volkswagen in circolazione in Italia che saranno richiamati in seguito allo scandalo emissioni. Le automobili "truccate" sono equipaggiate con motori Diesel Euro 5 di tipo EA189. Si tratta di 361.432 Volkswagen, 197.421 Audi, 35.348 Seat, 38.966 Skoda e 15.291 veicoli commerciali della casa di Wolfsburg.

"I clienti - dicono a Volkswagen Group Italia - verranno informati su tempistiche e modalità per l'esecuzione dell'intervento di manutenzione service".



"Tutti i concessionari e service partner - si legge in una nota - saranno in grado di individuare precisamente i veicoli coinvolti nel piano d'azione. Grazie al numero di telaio sarà anche possibile escludere i veicoli che non necessitano dell'intervento".