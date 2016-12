Volkswagen: faremo pulizia spietata

Volkswagen darà luogo a una "spietata" operazione di pulizia interna per eliminare del tutto i "trucchi" utilizzati nei test per le emissioni dei propri veicoli. E' quanto scrive il nuovo a.d. Matthias Mueller in una lettera ai propri dipendenti citata dall'Handelsblatt. L'azienda attuerà "i più rigidi" standard di governance e compliance presenti nell'industria, scrive Mueller insieme al rappresentante dei lavoratori, Bernd Osterloh.