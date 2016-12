Volkswagen, Delrio: test a campione

Mentre lo scandalo Volkswagen si allarga anche in Europa, l'Italia effettuerà verifiche sulle reali emissioni di almeno mille macchine diesel di tutti i marchi. "In attesa che ci vengano comunicati i dati reali sulle auto coinvolte, faremo dei controlli a campione sulle vetture dei concessionari, cioè pronte per essere vendute", ha annunciato il ministro dei Trasporti Graziano Delrio. "Il costo previsto - ha aggiunto - è di 8 milioni di euro".