Volkswagen, a.d.: faremo chiarezza

"Metteremo tutto sul tavolo, il più velocemente possibile e in modo trasparente". Lo ha detto l'a.d. di Volkswagen, Martin Winterkorn, in un videomessaggio postato sul sito del colosso tedesco travolto dallo scandalo delle emissioni truccate dei motori diesel delle vetture vendute negli Usa. Intanto il ministro dei Trasporti di Berlino, Alexander Dobrindt, ha avviato una commissione d'inchiesta per fare luce sul caso.