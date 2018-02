Voli, a gennaio Alitalia è stata la compagnia più puntuale al mondo

Con il risultato ottenuto nel 2017, la compagnia italiana - si legge in un comunicato - "prosegue sulla scia del sensibile miglioramento delle proprie performance operative rispetto ai due anni precedenti quando la puntualità in arrivo dei voli Alitalia si era attestata al 78,9% nel 2016 e al 75,3% nel 2015".



Relativamente al mese di gennaio, sul podio Alitalia precede Qatar Airways ( secondo con l'87,88% dei voli in orario) e South African Airways (terza con l'87,47%). Subito giù dal podio si posiziona Iberia, al quarto posto; Klm è al sesto, Lufthansa all'undicesimo, Air France al diciottesimo.



Intanto, per quanto riguarda l'acquisto di Alitalia, si lavora a una cordata a quattro con Air France, EasyJet, Delta e Cerberus. L'ipotesi sarebbe una delle strade che si stanno vagliando in questa fase di approfondimento prima di autorizzare un negoziato in esclusiva. La cordata avrebbe chiesto di fissare un incontro con i commissari per la prossima settimana, probabilmente il 22 febbraio.