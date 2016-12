Vivendi, Mediaset: azioni legali a tutela della società

Vivendi crede ad accordo, ma pronta a fare causa - Vivendi vede sempre come raggiungibile un accordo con Mediaset ma "non accetta di essere accusata di non onorare i contratti" e "si riserva ogni azione per tutelare la sua onorabilità", compresa una causa per diffamazione. Lo afferma un portavoce del gruppo francese. Vivendi, in particolare, spiega che dall'analisi interna del business plan della pay tv del Biscione sarebbe emersa una visione "troppo ottimistica" e di fatto irrealizzabile.



Mediaset, Giordani: su vicenda Premium non c'è un piano B - Il contratto per la vendita di Mediaset Premium a Vivendi "è ancora valido e vincolante: faremo di tutto per rendere operativo questo contratto, non c'è un 'piano B', quando si firma si firma". Lo afferma il direttore finanziario di Mediaset, Marco Giordani. "Comunque non abbandoneremo di certo la società e per settembre daremo le 'guidance' sulla sua attività", aggiunge Giordani.