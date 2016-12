Vivendi entra nel cda di Telecom: ok dell'assemblea a 4 nuovi membri

L'assemblea di Telecom ha approvato l'integrazione del cda con i quattro nomi proposti da Vivendi. Entrano dunque nel board il ceo Arnaud De Puyfontaine, il chief operating officer Stephane Roussel, il direttore finanziario Hervé Philippe e la ex manager di Areva Felicité Herzog come consulente. La mozione è passata con il 52,9% di voti favorevoli, 45,3% contrari e astensioni per l'1,8%.