Lutto nel mondo dell'imprenditoria italiana. Dopo una lunga malattia si è spento all'ospedale di Fabriano Vittorio Merloni. Ex presidente di Indesit Company, padre del marchio Ariston e a capo di Confindustria all'inizio degli anni '80, Merloni lascia la moglie Franca Carloni e quattro figli: Maria Paola, i gemelli Andrea e Aristide e Antonella. Nel 2014 il 60% della società fu venduto all'americana Whirlpool.

Merloni aveva 83 anni (era nato nel 1933). Aveva mosso in primi passi nell'azienda del padre Aristide, fondatore della dinastia fabrianese, insieme ai fratelli Francesco (ex parlamentare ed ex ministro) e Antonio. Nel 1975 era nata la Merloni Elettrodomestici, diventata poi Indesit Company, da lui presieduta 2010, quando aveva lasciato la presidenza al figlio Andrea, diventando presidente onorario. Indesit è poi stata ceduta nel 2014 a Whirlpool.