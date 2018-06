Vittoria At&t, giudice: colosso telefonia può acquistare Time Warner, fusione da 85 miliardi di dollari

"Esamineremo la sentenza e decideremo i prossimi passi", ha dichiarato il responsabile dell'antitrust americana, Makan Delharim, ritenendo che con il via libera ad At&t il mercato sarà meno competitivo.



Intanto dal colosso della telefonia fanno sapere che la transazione sarà finalizzata entro il 20 giugno così da poter "iniziare a offrire ai consumatori un intrattenimento video più economico, mobile e innovativo". "Siamo lieti che la corte abbia respinto categoricamente l'azione legale del governo per bloccare la nostra fusione con Time Warner. Ringraziamo la Corte per l'attento e tempestivo esame delle prove e ci complimentiamo con i nostri colleghi del Dipartimento di Giustizia per come hanno rappresentato il governo", hanno dichiarato i legali di At&t.



Un disco verde con il quale At&t mette le mani su HBO ma anche sulla Cnn, la "nemica" di Donald Trump e di Rupert Murdoch, amico della famiglia Trump. E proprio sulla 21st Century Fox di Murdoch che si sposta ora l'attenzione: l'ok della giustizia americana apre la strada a una possibile offerta da 60 miliardi di dollari in contanti di Comcast sugli asset di intrattenimento di Fox, per il quali il tycoon ha già raggiunto un accordo con Walt Disney. Respinta durante le trattative preliminari, Comcast è pronta ora a farsi avanti e sfidare Topolino dopo che sono venuti meno, con il via libera ad At&t, i timori di Murdoch e del consiglio di amministrazione di Fox su un matrimonio.