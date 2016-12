Visco: Ue e Italia in stagnazione

L'economia italiana e quella europea sono in una fase di "ristagno, stagnazione". Lo ha detto il governatore di Bankitalia, Ignazio Visco, spiegando che per tornare ai livelli del 2008 "ci vorranno anni. E' "molto grave" il segnale di mancanza di fiducia che si avverte in questo periodo fra i paesi dell'Eurozona, "segno che dal lato politico il progresso è ancora lontano".