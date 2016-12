Visco:su banche italiane pesano npl, ma misure iniziano a funzionare

Per Ignazio Visco sulle banche italiane continuano a pesare i "non performing loan", anche se gli interventi messi a punto per farvi fronte iniziano a dare i primi risultati. "L'elevato livello dei prestiti deteriorati - ha spiegato infatti il governatore della Banca d'Italia - continua a rappresentare il principale fattore di vulnerabilità delle banche italiane ma le molteplici misure per farvi fronte cominciano a dare frutto".