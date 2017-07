Visco: sistema banche Italia ha superato crisi economica record

"L'Italia negli ultimi 10 anni ha avuto la crisi più grave della sua storia, forse in tempo di guerra è stata peggiore ma neanche tanto. E le banche non sono crollate". Lo ha detto il governatore di Bankitalia Ignazio Visco. Riferendosi ai salvataggi del Montepaschi e delle venete, ha quindi sottolineato come casi di malagestione ci siano sempre stati: il problema è "come si circoscrivono".