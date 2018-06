Visco: "Per Italia serve graduale discesa del debito"

"Il punto fondamentale per l'Italia è che il debito privato è basso: l'indebitamento delle famiglie è basso in confronto con tutti i principali paesi". Lo afferma il governatore della Banca d'Italia, Ignazio Visco. "Anche il debito delle imprese è sotto controllo. Il punto fondamentale - aggiunge - riguarda il debito pubblico e la questione evidente è come garantire una graduale discesa dai livelli molto elevati attuali fra debito e prodotto".