Visco: euroscetticismo può scoraggiare spesa delle famiglie

"Non si può ignorare l'euroscetticismo crescente anche se non maggioritario" che crea un "clima di incertezza e pessimismo che può scoraggiare la spesa delle famiglie". Lo ha detto il governatore di Bankitalia Ignazio Visco, sottolineando come "a 60 anni dalla firma dei Trattati di Roma, il rischio di paralisi politica in Europa non è mai stato così elevato e richiede una risposta unitaria".