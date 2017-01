Visco: deflazione grave per Italia

15:00 - "Se si hanno variazione dei prezzi così basse o negative, le conseguenze possono essere gravissime per le economie con un debito pubblico molto alto, come l'Italia". Lo ha detto il governatore di Bankitalia Ignazio Visco. "E' indubbio che le condizioni economiche dell'area euro non sono soddisfacenti per usare un eufemismo", ha poi aggiunto. Esistono "rischi al ribasso notevoli e anche qualche rischio al rialzo", ha concluso.