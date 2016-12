Visco:deflazione,Bce pronta a agire

L'Eurozona corre ancora rischi di deflazione, ma nonostante le ultime statistiche quei rischi "si sono ridotti" secondo Ignazio Visco, intervistato da Bloomberg Television. La Bce, precisa il governatore della Banca d'Italia, è comunque preparata a usare "tutti gli strumenti disponibili, nel suo mandato", per evitare il pericolo, mentre la crescita in Ue tiene, ma a un tasso "non elevato".