Visco: "Da vent'anni l'Italia è ferma, investire sulla ricerca"

Siamo fermi da un vent'annio - "E' da vent'anni e piu' che l'Italia non cresce, non cresce la produttività totale dei fattori". Così interviene il governatore di Bankitalia, Ignazio Visco. "L'economia Italiana - ha aggiunto - è in difficoltà. Dagli Anni '60 - con una valvola di sfogo che era il cambio - con capacità notevole di industriarsi. Pensate alle piccole imprese, uscite dalle grandi e che hanno costruito un sistema straordinario, che ha funzionato. Le piccole riuscivano a evolvere, a creare innovazione, innovazione evolutiva, graduale, di piccoli passi".



"Quando entriamo nell'Unione monetaria, alla fine della Guerra fredda - ha proseguito - c'è un progetto di lungo periodo che ha a che fare con la politica importante, cioè con la pace". Un periodo che Visco ripercorre sottolineando che a quel punto, con l'unione monetaria, "non c'è più a disposizione il cambio per aggiustare gli squilibri e l'economia mondiale cambia: c'è la globalizzazione. Alcun economie emergono, da niente che erano, con lo scambio di merci e persone, con l'innovazione tecnologica. Ma l'innovazione non è più evolutiva: le piccole imprese italiane non hanno più la capacità di stare dietro".



Non si investe in conoscenza - "L'investimento in conoscenza è quello che paga l'interesse più alto" ma "investiamo poco perché il rendimento è molto differito nel tempo, quindi bisogna fare uno sforzo per avere benefici per quando non si è più al governo". Dice ancora Visco nel suo intervento al Festival Economia di Trento.



"C'è un paradosso in Italia - ha affermato - e emerge guardano il rendimento dell'investire in conoscenza. Può essere calcolato in un modo banale: la differenza retribuiva tra diplomato e laureato. Da noi è bassa e basso è anche il livello di stock di capitale umano. Se io vedo che la qualità della preparazione di chi esce dalle scuole è mediamente bassa, lo pago poco. Chi deve investire su di sè in conoscenza, di conseguenza non investe, perché sa che sarà pagato poco. Ma c'è anche la struttura produttiva da guardare: molte hanno problemi a stare sul mercato. Questo alla base della crescita che non abbiamo".



Con flessibilità aumento insostenibile precarietà - "Di fronte alla sfida dei nuovi paesi emergenti e delle nuove tecnologie, non ci siamo difesi con l'innovazione e gli investimenti, ma con la ricerca di minori costi, in particolare del lavoro. Di qui un utilizzo sbagliato della maggiore flessibilità del mercato del lavoro" che ha portato a "una riduzione sostanziale della disoccupazione ma anche un aumento insostenibile della precarietà, dell'insicurezza e dei rischi". Così ha concluso il governatore di Bankitalia Ignazio Visco.