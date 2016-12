Vino: un settore in continua espansione

L’ultima indagine condotta dall’Area Studi di Mediobanca indica per il 2015 una crescita del fatturato pari al 4,8% sull’anno precedente, una performance legata soprattutto alla crescita del fatturato estero, pari al +6,5%, e in misura minore a quello interno, +3,1%. Nonostante si tratti di uno degli anni con la crescita più modesta dal 2010, rispetto ad allora il fatturato complessivo è aumentato del 31,6% (+46,6% per quello estero e un più lieve +18,7% per quello interno).



Sul fronte export, il mercato più dinamico per le vendite di vino italiano è il Sud America, con una crescita del 18,3% rispetto ai dodici mesi precedenti (in termini di quote di mercato l’area però rappresenta solo l’1,5% delle vendite italiane totali all’estero).



Ottima anche la crescita che ha interessato le vendite verso il Nord America, +13,3% (area, questa, con la seconda quota di mercato più ampia dopo l’Europa: il 34%). Più limitate le crescite di Europa, +3,7%(con una quota del 51%), e resto del mondo, +3,2% (quota del 9,1%). L’unica area ha riportare una flessione è l’Asia, -10% (-3,9%).



Passando agli altri indicatori si può osservare, come anticipato, una crescita notevole degli investimenti: quelli materiali hanno riportato un +17,9% - con ottime performance soprattutto per gli spumanti (+37,2%) e le coop (+18,3%) – mentre quelli pubblicitari un +2,1% (di poco superiore alla spesa pubblicitaria nazionale complessiva, +1,7%).



L’occupazione, invece, ha messo a segno un +2,4% nel corso dell’anno, facendo meglio dell’intera industria, +1,4%. La crescita maggiore, +3,2%, è stata registrata nel comparto degli spumanti, mentre i vini non spumanti hanno riportato un +2,3%.