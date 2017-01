Vino, nel 2016 all'Italia primato mondiale per la produzione

Nel 2016 il vino italiano ha conquistato la leadership mondiale nella produzione con circa 50 milioni di ettolitri, aumentando del 3% il valore dell'export che ha raggiunto il massimo storico a 5,2 miliardi. Secondo l'analisi Coldiretti, il vino è stato nell'anno appena concluso la prima voce dell'export agroalimentare nazionale. Il primato produttivo è dovuto alla crescita in Veneto, in Emilia-Romagna e in Piemonte.