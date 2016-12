Vino: l’Italia non è più il primo produttore, ma volano le esportazioni

12:27 - La vendemmia 2014 non è andata come sperato. L’Italia si è fatta da parte cedendo il posto alla Francia che diventa così il primo paese produttore di vino al mondo. Non solo, mentre il Paese faceva i conti con le condizioni climatiche, che hanno causato il crollo della produzione di uva, venivamo tallonati anche dalla Spagna.

Mentre il principale competitor, appunto la Francia, ha incrementato dell’11% la produzione arrivando a 47 milioni di ettolitri, l’Italia ha invece registrato un -17% rispetto ai 48,2 milioni di ettolitri del 2013 e un -4% rispetto alle stime di agosto, fermandosi intorno ai 40 milioni. Anche la Germania ha incrementato la sua produzione (del 10%) passando a quasi 9,5 milioni di ettolitri di vino. La Spagna ha registrato una contrazione del 13,5% rispetto al 2013, un dato che però non impedisce al paese iberico di piazzarsi ai primi posti e di superare nel 2014 l'Italia. In tutto, secondo le stime di Assoenologi, alla fine del 2014 l’Unione europea metterà a segno qualcosa come 165 milioni di ettolitri di vino prodotti.

Nonostante il calo della produzione, che nel 2014 ha toccato i livelli più bassi dal 1950 (spiega la Coldiretti), in termini di esportazioni e fatturato il mercato del vino non sembra risentire particolarmente della crisi economica. Almeno non quanto gli altri comparti economici italiani. Quello vinicolo è infatti il settore che traina le esportazioni agroalimentari italiane. A fronte di un progressivo calo dei consumi interni, passati dai 45 litri pro capite del 2007 ai 39 del 2014, oltre la metà dei vini prodotti nel nostro Paese vengono consumati all’estero rendendo il prodotto delle vigne e delle cantine italiane il più venduto al mondo.

Stando ai dati dell’Istat, nel 2013 il valore delle esportazioni di vino è cresciuto del 7,3% rispetto al 2012. Un dato che diventa +37% al confronto con il 2008, primo anno di crisi economica. Da allora, quando il fatturato dell’export di vino italiano valeva 3,6 miliardi, il valore è cresciuto arrivando a superare i cinque miliardi di euro. In particolare nel periodo che va da gennaio ad agosto 2014 le esportazioni di vino italiano verso gli Usa hanno superato il miliardo di dollari.

Visto il calo della produzione (di circa un milione di ettolitri rispetto al 2012) e il conseguente calo dei volumi esportati (passati da 21,3 milioni di ettolitri ai 20,4 milioni del 2013), l’incremento del valore dell’export vinicolo è legato soprattutto all’aumento del prezzo unitario, passato da 2,20 euro al litro a 2,47.

Nel 2014 a trainare l’export è stato soprattutto lo spumante, che nel corso dell’anno ha registrato un balzo delle esportazioni del 24% rispetto al 2013. Un tasso di crescita quadruplo rispetto alle bollicine concorrenti: lo champagne ha registrato solo un +6% delle esportazioni rispetto allo scorso anno. Secondo la Coldiretti, a 2014 ancora in corso, le bottiglie di spumante vendute sui mercati esteri sono state oltre 350 milioni, facendo registrare una crescita del 180% rispetto alle bottiglie esportate nel 2007, un anno prima dell’inizio della crisi economica.

La crescita esponenziale registrata dalle esportazioni di spumanti, in particolare dal Prosecco, è dovuta in larga parte alla conquista dei nuovi mercati, la Cina su tutti. Le vendite di bottiglie verso Pechino sono aumentate del 106% rispetto allo scorso anno. Nello stesso periodo sono cresciute del 50% le vendite verso il Regno Unito, che scavalca così gli Stati Uniti diventando il primo mercato di riferimento per lo spumante nostrano.