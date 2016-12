Vietate le oliere nei ristoranti L'obiettivo? Fermare il rabbocco

12:36 - Stop al rabbocco. Entra in vigore la normativa europea che vieta agli esercenti l'utilizzo di oliere e obbliga invece a tenere sulla tavola la bottiglia d'olio, dotata però di speciale tappo anti rabbocco. La legge mira a fermare le frodi sull'olio, che penalizzano i consumatori e il mercato extra-vergine italiano, portando in tavola olii di provenienza non precisata, o allungati, facendoli passare come prodotti extra vergine.



"Un gesto di civiltà, ma soprattutto di tracciabilità del vero olio extra vergine d'oliva", commenta Coldiretti, che sul tema ha dato battaglia a lungo. La normativa prevede inoltre multe salate per chi sgarra: da 8mila euro alla confisca del prodotto.



Si tratta di una notizia importante anche perché si prevede una contrazione della produzione nazionale di olio extra vergine, che quest'anno calerà del 35%. Anche la Spagna, leader del settore, vedrà il dimezzarsi della sua produzione, col risultato che aumentano le importazioni da paesi del Nord Africa e Medio Oriente. Secondo il presidente della Coldiretti, Roberto Moncalvo, due bottiglie su tre sono riempite con olio straniero: proprio su queste interverrà la nuova normativa europea.