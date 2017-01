Via libera anche in Europa all'uso dei telefonini e dei tablet in volo

11:24 - L'agenzia europea per la sicurezza aerea ha dato il via libera all'utilizzo di apparecchi elettronici (computer portatili e lettori mp3, ma anche smartphone e tablet) durante il volo. Con le nuove regole, spiega l'Easa sul proprio sito web, le compagnie aeree potranno permettere ai passeggeri di restare connessi, senza l'obbligo di inserire la "modalità in volo".

Con questa decisione, spiega Easa, se la compagnia aerea lo permetterà e se offre un servizio Wi-fi, l'apparecchio elettronico potrà restare connesso anche a Internet. "In pratica sarà come viaggiare con qualsiasi mezzo di trasporto", come già avviene, ad esempio, in treno.



E lo stesso potrà avvenire per le comunicazioni telefoniche. Sotto il punto di vista della sicurezza infatti, se l'aereo è equipaggiato per la connessione dei cellulari, le telefonate in volo saranno possibili.



Tuttavia, sottolinea l'Easa, dipenderà dalle compagnie aeree decidere se offrire servizi di telecomunicazione ed attrezzarsi in questo senso, e comunque l'ultima parola spetterà sempre al personale in cabina.