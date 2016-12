Via a raccolta firme per carta lavoro, Camusso: ricostruire dignità

Alla vigilia del via alla raccolta di firme per la proposta di legge sulla nuova Carta del lavoro, Susanna Camusso esprime l'auspicio di "allargare i diritti a tutti i lavoratori, riconquistare le tutele perse e individuare quelle che servono al nuovo mondo del lavoro. Che vogliamo riunificare. Non è amarcord, vogliamo ridare dignità e valore al lavoro". L'obiettivo, aggiunge, è "raccogliere tante firme, anche fuori dal nostro ambiente".