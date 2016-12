Vertice Ue su aiuti in Grecia rinviato, la Borsa di Atene a -2,85%

Tornano i timori sull'economia greca dopo il rinvio dell'Eurogruppo che doveva discutere degli aiuti al Paese. La Borsa di Atene ha perso il 2,5% in una giornata in cui il ministro delle Finanze tedesco Wolfgang Schaeuble si è opposto alla richiesta di un vertice straordinario europeo, come aveva invece chiesto il premier Alexis Tsipras. Pesano sul listino ellenico le banche con Eurobank che perde l'11% e Alpha bank il 5,2%.