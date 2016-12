Vertice d'emergenza Volkswagen

E' in corso a Wolfsburg, in una sede mantenuta segreta, la riunione del presidio del Consiglio di sorveglianza della Volkswagen. L'ad Martin Winterkorn dovrà rispondere sullo scandalo dei dati falsati sui modelli diesel, per aggirare le leggi antismog negli Usa. La casa automobilistica aveva ammesso che sono state truccate fino a 11 milioni di auto. Winterkorn ha nuovamente chiesto scusa, ma ha fatto capire di voler restare al proprio posto.