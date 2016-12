Verso la ripresa: punti di forza e di debolezza delle imprese italiane

La Fondazione Symbola ha sempre sottolineato la vitalità delle nostro sistema. L'Italia, infatti, è tra i Paesi più virtuosi per quanto riguarda la crescita dell'export manifatturiero nel periodo caratterizzato dalla crisi economica, mettendo a segno tra il 2008 e il 2013 un'espansione nelle esportazioni pari al 16,5%. Paesi come Germania e Francia hanno registrato valori più bassi (rispettivamente +11,6% e +5,9%).



Ad ogni modo un certo consolidamento delle imprese italiane è stato già osservato nel 2014. Una recente analisi del Cerved sostiene che le aziende hanno migliorato la propria redditività e la sostenibilità finanziaria, tuttavia l'andamento delle vendite è stato ancora debole (la crisi e le continue turbolenze finanziarie hanno un impatto negativo in questo senso), incrementando i ricavi di appena l'1% rispetto al 2013 (e restando comunque distanti dai livelli pre-crisi).



Nonostante performance non così negative, non tutte le aziende italiane sono riuscite a contrastare efficacemente la crisi e molte di esse hanno dovuto affrontare svantaggi competitivi rispetto alle imprese estere. Su tutti la debole ripresa economica, un processo appena cominciato, con un Pil previsto a +0,7% quest'anno – osserva S&P, ma il governo ha alzato le stime di crescita a +0,9% – contro il +1,6% dell'Eurozona. Ci si attende però un aumento degli investimenti già nel 2015, fattore fondamentale per rilanciare l'economia.



Un altro punto di debolezza è la struttura del tessuto imprenditoriale, che privilegia nel nostro paese aziende di piccole dimensioni, quasi mai in grado di competere nei mercati internazionali e poco inclini a investire in innovazione (perdendo anche in produzione). In più gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture sono stati pari al 2,2% del Pil nel 2014 rispetto al 2,9% dell'Unione europea.



Alla luce di tutto ciò, gli analisti di S&P ritengono che la ripresa interesserà una determinata categoria di imprese: quelle export oriented, quindi competitive a livello internazionale, e quelle più piccole che prevedono di ristrutturare e consolidare le attività “per migliorare la loro redditività”.



Eppure dal rapporto “Impresa e Competitività 2015” dell'Obi (Osservatorio regionale banche-imprese di economia e finanza) risulterebbe che le imprese italiane (un campione rappresentativo dell'83% tra quelle operanti nei settori manifatturiero, ICT, costruzioni e turismo) siano al momento scarsamente propense a investire, nonostante il migliore clima di fiducia. E le previsioni del fatturato per il 2015 sono ancora negative, con un calo del 2,6%.