Versace, media: verso vendita a gruppo Usa per 2 miliardi dollari

Potrebbe essere arrivato il momento del passaggio di mano di Versace. Secondo il Corriere della Sera in campo per l'acquisto della casa di moda, dopo le voci circolate la scorsa settimana, ci sarebbe un nome americano come Michael Kors o Tiffany, pronto a pagare per il marchio della Medusa 2 miliardi di dollari. Che si arrivi alla firma non è certo, ma viene indicato come possibile nei prossimi giorni un annuncio da parte di Donatella Versace.