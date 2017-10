Venezuela, Mosca d'accordo per ristrutturare debito tre mld dlr

La Russia è pronta a ristrutturare un debito da 3 miliardi di dollari che il Venezuela ha nei suoi confronti: lo ha dichiarato il ministro delle Finanze russo Anton Siluanov. "Siamo pronti - ha detto il ministro - a concedere un rinvio in due fasi. La prima parte include termini abbastanza favorevoli con una piccola somma dovuta come risarcimento in modo che sia gestibile. La parte maggiore del debito è rimandata alla seconda parte del pagamento".