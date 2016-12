Vendola: non è derby euro-dracma

"Non c'è alcun derby tra dracma e euro. E' uno dei soliti falsi che confeziona il presidente del Consiglio. Nè Syriza, nè Tsipras propongono l'uscita dall'euro". Lo afferma Nichi Vendola conversando con i cronisti in piazza Syntagma ad Atene in merito al referendum sul debito ellenico. "L'Italia ha giocato la parte più codarda - aggiunge - mentre poteva giocare ben altro ruolo contro l'austerity".