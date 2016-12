Vendite al dettaglio, Istat: a settembre -0,6% su mese, -1,4% anno

A settembre 2016 le vendite al dettaglio diminuiscono dello 0,6% rispetto ad agosto sia in valore sia in volume, "confermando le tendenze negative registrate nei mesi precedenti" e anche rispetto al 2015 c'è un calo dell'1,4% in valore e dell'1,7% in volume. Lo rileva l'Istat che segnala inoltre, nella media del trimestre luglio-settembre 2016, un calo dello 0,4% in valore rispetto al trimestre precedente.