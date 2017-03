Vendite al dettaglio, Istat: a gennaio +1,4% su mese, top da 5 anni

A gennaio 2017 l'Istat registra "un incremento congiunturale generalizzato delle vendite al dettaglio". Rispetto al mese precedente si rileva un aumento dell'1,4% in valore, il più ampio da cinque anni, e dell'1,1% in volume. Le vendite di beni alimentari, nello stesso periodo, registrano una crescita del 2,3% in valore e dell'1,9% in volume, quelle di beni non alimentari aumentano dello 0,8% sia in valore sia in volume.