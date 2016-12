Vendite al dettaglio di nuovo in calo ad agosto

Costituendo, infatti, l’ultimo anello della catena di distribuzione, è quello che tra gli indici statistici dell’Istat meglio delinea l’andamento dei consumi finali. Consumi che, al momento, a non riescono a fungere da traino per la risalita italiana.



Nel mese considerato - appunto agosto – le vendite al dettaglio hanno registrato un calo dello 0,1% in valore (-0,2% in volume) rispetto a luglio legato esclusivamente alle vendite di prodotti alimentari, scese dello 0,8% (-1% in volumi) contro il +0,3% (+0,2%) di quelle di prodotti non alimentari. Osservando le varie forme distributive del commercio si può osservare come a riportare una contrazione delle vendite siano quelle attive nella grande distribuzione (-0,8%) e i negozi di alimentari operanti su piccole superfici (-0,5%). Nel complesso, però, grazie alla crescita dello 0,5% registrata per i non alimentari, le imprese operanti su piccole superfici riportano una crescita delle vendite dello 0,2%.



Come anticipato, anche il confronto tendenziale mostra una contrazione dell’indice. In particolare l’Istat segnala un -0,2% in valore e un più marcato -0,8% per i volumi. Anche in questo caso sono le vendite di prodotti alimentari a diminuire maggiormente: -0,7% in valore e -1,4% in volumi, contro la variazione nulla e il -0,5% registrato dalle vendite non alimentari.



Osservando le serie storiche dell’Istituto nazionale di statistica, si può notare come l‘indice si sia effettivamente poco mosso rispetto ai mesi e agli anni precedenti. Nelle ultime rilevazioni, infatti, risulta che il valore più alto dell’indice si è registrato a febbraio 2016, con 95,4 punti, un valore simile alla media annua del 2015 e di poco superiore al valore più alto registrato nel 2014 (95 punti ad aprile).